Путин поздравил Юрия Энтина с 85-летием

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил поэта и драматурга Юрия Энтина с 85-летием. Поздравительная телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"За годы вдохновенного труда вы в полной мере раскрыли свой незаурядный талант, добились впечатляющих профессиональных успехов, своим многогранным творчеством обогатили отечественный кинематограф, драматическое и анимационное искусство. Миллионы людей самых разных возрастов и поколений любят и ценят ваши произведения за доброту и оптимизм, за позитивный, жизнеутверждающий настрой", - говорится в сообщении.

Юрий Энтин родился 21 августа 1935 года в Москве. Известен как автор стихов к песням из многих кинофильмов и анимационных фильмов: "Приключения Буратино", "31 июня", "Приключения Электроника", "Достояние республики", "Гостья из будущего", "Бременские музыканты", "Летучий корабль", "Ну, погоди!", "Незнайка с нашего двора". Музыку к песням писали Геннадий Гладков, Алексей Рыбников, Владимир Шаинский, Давид Тухманов, Максим Дунаевский, Марк Минков, Евгений Крылатов. В течение нескольких лет Юрий Энтин был автором и ведущим популярной детской передачи "Чунга-Чанга".