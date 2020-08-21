Путин поздравил Сергея Сельянова с юбилеем

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил кинорежиссера и руководителя кинокомпании СТВ Сергея Сельянова с 65-летним юбилеем. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Высочайшая компетентность, богатый творческий потенциал и практический опыт позволили вам добиться успеха в различных кинематографических профессиях, стать востребованным продюсером, режиссером и сценаристом, эффективным организатором и руководителем. Ваша многогранная плодотворная деятельность, значимый вклад в укрепление лучших традиций отечественного киноискусства и анимации достойны самого глубокого признания", - отметил глава государства.

Сергей Сельянов - советский и российский кинорежиссер, сценарист и продюсер. В 1992 году Сельянов организовал и возглавил кинокомпанию СТВ, занимающуюся производством и продвижением новых российских фильмов. Среди знаменитых работ СТВ - картины "Операция "С Новым годом", "Про уродов и людей", "Брат", "Особенности национальной рыбалки", "Сестры", "Кукушка" и другие фильмы.