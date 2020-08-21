Линейки в школах Петербурга пройдут для первоклассников и выпускников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Линейки в День знаний проведут в школах Санкт-Петербурга только для первоклассников и 11-классников, сообщил в пятницу на заседании городского педагогического совета губернатор города Александр Беглов.

"Хочу заверить вас, 1 сентября состоится в обычном режиме. И хотел бы здесь уточнить: мы сейчас работаем с Роспотребнадзором и делаем все, чтобы состоялись школьные линейки для первоклассников и выпускников, потому что у нас есть хорошая традиция в нашем городе, когда 11-классники ведут первоклашек в свои классы. Я думаю, эту традицию нарушать мы не будем. Линейки будут, 1 сентября все 687 школ откроются - в этом никаких сомнений нет, и для детишек будет большой праздник", - рассказал Беглов.

Он также обратился к родителям школьников с просьбой приводить с собой на праздник не более одного человека.

Ранее Роспотребнадзор подготовил рекомендации "Об организации работы общеобразовательных организаций", согласно которым российские школы в новом учебном году должны проводить линейки на открытом воздухе, закрепить за каждым классом отдельный кабинет, а в столовую пускать по особому графику.

1 сентября школы Петербурга примут более 535 тыс. учеников - на 20 тыс. больше, чем в прошлом году. Среди них 62 тыс. первоклассников.