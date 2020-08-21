Турция предоставила статус мечети стамбульской церкви Христа Спасителя в Полях

АФИНЫ, 21 августа. /ТАСС/. Правительство Турции предоставило статус мечети еще одному памятнику всемирного наследия ЮНЕСКО - Монастырю Хора в Стамбуле с византийской церковью Христа Спасителя в Полях. Об этом сообщило в пятницу греческое радио и телевидение ERT со ссылкой на публикацию в турецкой правительственной газете.

"После собора Святой Софии [в Стамбуле] правительство Эрдогана решило превратить еще один объект всемирного культурного наследия в мечеть - Монастырь Хора в Константинополе (в Греции продолжают использовать историческое название Стамбула - прим. ТАСС). В пятницу утром было опубликовано правительственное постановление, с помощью которого немедленно будет реализовано решение, принятое в 2019 году, и будут скрыты уникальные по красоте мозаики, как это произошло в случае с собором Святой Софии", - отметило ERT.

Профессор европейской политики в афинском университете "Пантеон" Костас Лавдас охарактеризовал в эфире ЭРТ это решение турецких властей как "символический шаг в контексте ревизионистской стратегии Османской империи, осуществляемой в Турции".

Монастырь Хора был построен в 534 году и является одним из старейших исторических памятников Стамбула, известном своими уникальными фресками и мозаиками византийского периода. Здание было преобразовано в мечеть, как и собор Святой Софии, после завоевания Константинополя - столицы Византийской империи - турками-османами в 1453 году. Монастырь Хора использовался как мечеть в течение 434 лет и был преобразован в музей Карие в 1945 году. Государственный совет Турции решил преобразовать его в мечеть в 2019 году, посчитав, что решение властей 1945 года было незаконным. Данное решение до сих пор не выполнялось, сообщает телеканал.

10 июля президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому в соборе Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле - памятнике византийского зодчества, возведенном в 532-537 годах по указанию императора Юстиниана, памятнике всемирного наследия ЮНЕСКО с 1985 года - возобновились мусульманские службы. Ряд поместных христианских церквей, включая РПЦ, выразил сожаление в связи с принятым решением. Такая же реакция последовала от ЮНЕСКО.