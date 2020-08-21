На Ставрополье до сентября продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

СТАВРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями продлен в Ставропольском крае до 3 сентября. Об этом говорится в постановлении губернатора Владимира Владимирова, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Согласно документу, режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями продлили с 21 августа до 3 сентября. Постановление подписано главой региона 20 августа.

С начала пандемии в Ставропольском крае зафиксирован 10 741 случай заражения коронавирусом, после выздоровления из больниц выписаны 7 189 человек. Умерли 209 пациентов с коронавирусом. Режим всеобщей самоизоляции в регионе был снят с 11 июня 2020 года.