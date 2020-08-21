ABC: власти Мичигана готовы выплатить жителям $600 млн компенсации за токсичную воду

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Власти штата Мичиган согласились выплатить жителям города Флинт $600 млн в качестве компенсации за загрязненную питьевую воду. Об этом в четверг сообщила телекомпания ABC.

Это соглашение станет крупнейшим в истории штата в том случае, если суд последней инстанции одобрит его, отметила телекомпания. На компенсацию смогут рассчитывать все владельцы и арендаторы жилой недвижимости во Флинте, которые получали воду в период с 25 апреля 2014 года по 31 июля 2016 года.

Большая часть этих средств будет направлена в пользу несовершеннолетних. Как указала ABC, около 10 тыс. учащихся школ Флинта были подвержены воздействию токсичных тяжелых металлов, содержавшихся в питьевой воде, в том числе свинца. Порядка 150 человек, по данным телекомпании, впоследствии умерли от "болезни легионеров" - острого инфекционного заболевания.

Критическая ситуация с водоснабжением в городе с преимущественно темнокожим населением общей численностью 100 тыс. человек возникла после того, как в 2014 году было принято решение построить водоканал от озера Гурон до Флинта. На время строительства в целях экономии средств Флинт отключили от системы водоснабжения Детройта (крупнейшего города Мичигана) и перевели на обеспечение из реки Флинт-ривер. После этого местные жители стали жаловаться на вкус, запах и внешний вид водопроводной воды.

Больше всего жителей беспокоило повышение уровня содержания свинца в организме детей. В итоге городские власти снова подключились к водоснабжению Детройта, но при этом в 2016 году запросили $47 млн на замену водопроводных труб, установку новых фильтров и очистных сооружений. Нескольким чиновникам, в том числе главе департамента здравоохранения Мичигана Нику Лайону, в рамках расследования дела были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.