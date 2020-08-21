Зеленский заявил, что Украина не может разрабатывать вакцины, но готова их производить

КИЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Украина не может самостоятельно разрабатывать вакцины, однако готова наладить у себя их производство, если договорится со странами, где они созданы. Об этом в пятницу заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Технически у нас никакие вакцины не могли делать. К медикам, ученым - нет вопросов. Они молодцы. Не было никаких лабораторий для производства вакцин, сейчас у нас уже есть несколько предприятий, которые готовы производить [вакцину] массово. И мы разговариваем уже с некоторыми странами. Если нам удастся договориться со странами, мы готовы ее массово производить", - сказал он во время поездки в Николаевскую область. Зеленский не стал уточнять о каких странах идет речь.

Президент заверил, что производство вакцины на Украине будет способно покрыть внутренние потребности страны.

При этом Зеленский сообщил, что на Украине планируют создать научный центр, который займется и разработкой вакцин. По его словам, правительство уже собирает ученых, которые должны будут войти в состав этого центра. "Эта задача уже поставлена. Мы будем делать отдельный серьезный центр, собирать лучших ученых Украины, чтобы мы были готовы к любым вызовам", - заключил он.