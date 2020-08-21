МГУ в 2020 году получил почти на 20% больше заявлений от абитуриентов, чем в 2019

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Число абитуриентов, желающих поступить в Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, в этом году возросло почти на 20% благодаря возможности подавать документы удаленно. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе вуза.

"Удаленный формат позволил подать документы большему числу абитуриентов - количество заявлений превысило 35 тыс. (в 2019 году - около 30 тыс.)", - говорится в сообщении.

Самыми востребованными оказались механико-математический и физический факультеты, факультет вычислительной математики и кибернетики, высоким оказался конкурс на факультетах мировой политики, глобальных процессов, иностранных языков и регионоведения.

"Очень интересно, что на недавно созданном факультете космических исследований конкурс 40 человек на место. Заметный рост интереса на биологический факультет, где изучают генетику, вирусы и другие проблемы. Большой популярностью пользуются факультет фундаментальной медицины, биоинженерии и биоинформатики, а также и другие факультеты, связанные с будущей работой по сохранению здоровья, это показывает, что молодые люди приняли вызов нашего времени", - отметил ректор МГУ Виктор Садовничий, чьи слова приводятся в сообщении.

Средний балл ЕГЭ у поступающих в МГУ в 2020 году составил 82,48. По сравнению с прошлым годом значительно улучшились результаты экзаменов по истории (79,91), литературе (85,26) и русскому языку (87,81), отметили в пресс-службе.