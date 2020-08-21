Московский омбудсмен посетила Сафронова и Фургала в СИЗО

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева посетила в СИЗО "Лефортово" обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова и бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств. Об этом в пятницу сообщает сайт уполномоченного по правам человека в РФ.

"Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева 19 августа посетила СИЗО-2 ФСИН России ("Лефортово"), где побеседовала с содержащимися в нем И. И. Сафроновым, С. И. Фургалом, Н. В. Мистрюковым и А. В. Кареповым (фигуранты дела Фургала - прим. ТАСС). Татьяна Потяева предметно обсудила с гражданами, заключенными под стражу, вопросы, связанные с условиями содержания и оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении,

Отмечается, что все четверо содержатся в камерах, где есть все, что положено по закону. "С сокамерниками отношения нормальные, каждый из них может пользоваться интернет-магазином для заказа продуктов питания и предметов первой необходимости", - говорится в сообщении.

Результаты рассмотрения некоторых вопросов по условиям содержания под стражей и оказания медпомощи, заданных в ходе беседы, уполномоченным взяты на контроль, говорится в сообщении.