Эксперт: ограничения по подаче воды в Крыму могут продлиться до весны 2021 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Ограничения с подачей воды в Симферополе, нескольких населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов Республики Крым могут продлиться до весны 2021 года, если не будет продуктивных осадков, которые наполнят обмелевшие водохранилища, сообщил ТАСС в пятницу президент Крымской академии наук, доктор геолого-минералогических наук Виктор Тарасенко. По его словам, ученые работают над поиском решения проблемы с вододефицитом на полуострове.

Накануне гендиректор госпредприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов сообщил, что в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского района с понедельника, 24 августа, начнут поэтапно вводить график подачи воды для жителей из-за отсутствия осадков и дефицита в водохранилищах.

"Проблемы с дефицитом воды будут как минимум до весны 2021 года, если не будет продуктивных осадков осенью и зимой. Мы знаем о цикличности, характерной для Крыма. Это 7-10 летний период, когда бывают очень засушливые годы. Крым сейчас в таком цикле находится", - сообщил Тарасенко.

По его словам, проблема с водоснабжением в Крыму возникла после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала в 2014 году. "Мы продолжаем говорить о рациональном использовании воды, закачивании поверхностных вод под землю в скважины, использования для полива сточных вод, которых у нас около 150 млн куб. м. сбрасывается в море, и так далее. Подходы должны быть стратегическими, надо заниматься интегрированным управлением водными ресурсами", - сообщил Тарасенко.

По его словам, ученые Крымской академии наук, НИИ сельского хозяйства Крыма в августе разработали концепцию создания научно-прогнозного и экспертного центра региона, который бы занимался, в том числе и поиском решения водного дефицита. "Это сейчас главная проблема. Мы видим неиспользованные ресурсы, в том числе и по строительству опреснительных установок, разведке воды на подземных горизонтах от 600 до 1 тыс. м. Концепцию центра мы представим властям республики. Окончательное решение за ними", - отметил Тарасенко.

Дождей не будет до конца августа

Как сообщила ТАСС руководитель Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, засушливая погода в Крыму сохранится до октября-ноября 2020 года. Сейчас, по ее словам, на полуострове отмечаются локальные осадки. В ночь на пятницу в районе Феодосии выпало около 20 мм осадков. С понедельника в регион возвращается жара.

"До конца августа у нас дождей не предвидится. Снова устанавливается антициклон, будет жаркая и сухая погода. Дневные температуры будут достигать плюс 32 градусов. Сентябрь обычно тоже в Крыму сухой, циклоны нас минуют. В октябре-ноябре начинается циклоническая деятельность, возможны дожди", - сказала она.

Любецкая отметила, что чтобы наполнить водохранилища, питающие Симферополь, необходимы сильные осадки в горах. Ежедневно должно выпадать более двух месячных норм, это около 100 мм в течение как минимум семи дней. "То есть нам нужно столько осадков, чтобы исправить ситуацию. Осадки, которые мы прогнозируем сегодня и завтра, никак ситуацию не поправят, к сожалению. Потому надеяться на погоду не стоит, радужных прогнозов мы не даем", - отметила она.

Керчь без дефицита и Ялта в режиме экономии

Во втором по величине городе Республики Крым - Керчи, где проживает более 150 тыс. человек - проблем с водоснабжением нет, и графики подачи воды не планируются. "На сегодняшний в Станционном водохранилище, которое питает город Керчь, более 11 млн. кубов воды - это достаточное количество для обеспечения города", - сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

В селах и поселках, входящих в городской округ Ялта на южном побережье Крыма, из-за засухи и уменьшения дебета воды в каптаже с 14 августа введен график подачи питьевой воды жителям поселка Краснокаменка. На сайте "Водоканала Южного берега Крыма" уточняется, что "данное мероприятие плановое и проводится ежегодно". До увеличения дебета источников вода там поставляется с по утрам с 05:00 до 11:00 и вечерам с 17:00 до 23:00.

"Поселок запитан от каптажей, воды стало меньше (погода засушливая, осадков меньше) и водоканалом введен такой график. В целом по Большой Ялте абоненты водоканала не страдают. Есть вопросы у людей, которые от источников запитаны, но они более-менее решаемы", - рассказал в пятницу ТАСС заместитель начальника департамента по вопросам ЖКХ администрации Ялты Вадим Рымарь.

Ранее в четверг замминистра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Исмет Аблаев сообщал ТАСС, что ограничение подачи воды в Крыму не затронет туристические районы полуострова и отдыхающих в них людей и ГУП республики Крым "Вода Крыма" вводить графики в прибрежных населенных пунктах не планирует.

О водоснабжении Крыма

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. При этом текущий год выдался очень засушливым, и возник вопрос о возможном дефиците воды. При этом сейчас на полуострове много туристов, поэтому Крыму необходимо большое ресурсов.