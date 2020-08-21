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Госпитализация Алексея Навального

В ООН рассчитывают на оказание надлежащей помощи Навальному

В организации выразили обеспокоенность произошедшим

ЖЕНЕВА, 21 августа. /ТАСС/. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) ожидает, что Алексею Навальному будет оказана надлежащая медицинская помощь. Об этом заявила в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель этого ведомства Лиз Троссел.

"Прежде всего, мы действительно надеемся на возможность быстрого и полного его выздоровления. Мы подчеркиваем важность того, чтобы он получил полное и адекватное лечение, в котором нуждается для выздоровления", - сказал она.

Как отметила Троссел, "сообщения о том, что случилось с Алексеем Навальным, вызывают большую обеспокоенность и тревогу".

20 августа пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого находился Навальный, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку ему стало плохо во время полета. Навальный был госпитализирован, он находится в коме. Сообщалось, что он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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РоссияГоспитализация Алексея Навального
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