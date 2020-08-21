В Башкирии до 1 ноября занятия будут посещать только студенты первых курсов вузов

УФА, 21 августа. /ТАСС/. Дистанционный режим обучения сохранится в вузах и колледжах Башкирии до 1 ноября. Исключение будет сделано для студентов первых курсов бакалавриата и магистратуры, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на августовском педсовете в пятницу.

"Мы долго обсуждали с ректорами, как нам поступить с вузами и ссузами. Главный здесь критерий, который больше всего нас пугает, - что там есть общежития. Молодежь бывает порой, к сожалению, беспечна, такой опыт у нас был, в трех вузах в общежитиях были вспышки [коронавируса] в весенний период. Мы приняли решение, что с 1 сентября на учебе пойдут первые курсы бакалавриата и магистратуры", - сообщил он.

Для остальных курсов сохранится дистанционное обучение. По данным Министерства образования и науки республики, в колледжах очная учеба с 1 сентября предусмотрена для студентов первых и выпускных курсов, у остальных - производственная практика до 1 октября.

По данным регионального Минздрава, на 20 августа подтверждено 7435 случая заражения коронавирусом, на лечении в больницах находятся 82 пациента, умерли 27 человек.