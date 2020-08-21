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Госпитализация Алексея Навального
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Главврач омской больницы назвал возможным диагнозом Навального нарушение обмена веществ

Основной "рабочий диагноз" - нарушение углеводного баланса, сообщил Александр Мураховский
Главный врач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский Евгений Софийчук/ТАСС
Описание
Главный врач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский
© Евгений Софийчук/ТАСС

ОМСК, 21 августа. /ТАСС/. Резкое ухудшение состояния здоровья Алексея Навального может быть вызвано нарушением обмена веществ. Об этом заявил в пятницу главный врач омской больницы, где находится Навальный, Александр Мураховский.

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"На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной из них, к которому мы склоняемся, - нарушение углеводного баланса, то есть, нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением уровня сахара в крови", - сказал Мураховский, чей комментарий распространила пресс-служба регионального Минздрава.

По словам врача, состояние Навального оценивается как нестабильно тяжелое, и при взлете или посадке самолета оно может ухудшиться.

Мураховский также заявил, что в организме Навального не обнаружено оксибутиратов и барбитуратов.

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РоссияОмская областьГоспитализация Алексея Навального
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