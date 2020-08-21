Главврач омской больницы назвал возможным диагнозом Навального нарушение обмена веществ

ОМСК, 21 августа. /ТАСС/. Резкое ухудшение состояния здоровья Алексея Навального может быть вызвано нарушением обмена веществ. Об этом заявил в пятницу главный врач омской больницы, где находится Навальный, Александр Мураховский.

"На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной из них, к которому мы склоняемся, - нарушение углеводного баланса, то есть, нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением уровня сахара в крови", - сказал Мураховский, чей комментарий распространила пресс-служба регионального Минздрава.

По словам врача, состояние Навального оценивается как нестабильно тяжелое, и при взлете или посадке самолета оно может ухудшиться.

Мураховский также заявил, что в организме Навального не обнаружено оксибутиратов и барбитуратов.