Ульяновские школы проведут по несколько линеек 1 сентября

УЛЬЯНОВСК, 21 августа. /ТАСС/. Школьников Ульяновской области разделят на несколько потоков для участия в торжественных линейках в День знаний, чтобы исключить массовость в условиях пандемии. Об этом в пятницу сообщила журналистам министр просвещения и воспитания Ульяновской области Наталья Семенова.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов 20 августа внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, согласно которому с 1 сентября во всех школах и других образовательных организациях учебный год начнется в очном формате.

"Мы условно разделили все школы по категориям, в зависимости от количества детей: первая - до 500 детишек в школе, вторая - более 500 и третья - от 1 000 и больше. Соответственно, там, где количество детей большое, линеек будет несколько - две, три, а то и четыре. Мы развели их по параллелям, например, 1-11 классы, 4-6 классы и так далее", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС об особенностях проведения торжественных линеек в условиях пандемии.

Семенова уточнила, что для учеников будут открыты все возможные входы школ. Родителям также можно присутствовать на празднике знаний, при этом они должны быть в средствах индивидуальной защиты. "Массовость мы исключаем за счет того, что не выводим всю школу сразу. Мы выводим классы по параллелям и распределяем людей на территории всей школы, чтобы исключить скученность", - пояснила министр.

По данным оперативного штаба региона, в Ульяновской области подтверждено 11 215 случаев заражения. Выздоровели 8 293 человека, умерли 80 пациентов с подтвержденной инфекцией.