Главврач омской больницы пояснил, о каком "опасном веществе" заявляли в ФБК

ОМСК, 21 августа. /ТАСС/. Следы "опасного вещества", о котором заявляли ранее представители ФБК, найдены не в организме, а на коже и одежде Алексея Навального. Речь идет об "обычной промышленной химии", сообщил главный врач больницы, где находится Навальный, Александр Мураховский.

"То, что говорится в СМИ про химический компонент, который был взят на экспертизу, - могу сказать, что был взят не биологический материал, а материалы с поверхности кожи, одежды, ногтей. Мы провели ряд исследований, это обычная промышленная химия, которая используется, например, в пластиковых стаканчиках. Еще раз подтверждаю, что этот компонент найден не в крови и не в других биологических материалах, он найден на поверхности человека или одежды", - сказал Мураховский, чей комментарий распространила в пятницу пресс-служба Минздрава Омской области.​​​​​

Ранее юрист ФБК Иван Жданов со ссылкой на транспортную полицию сообщил, что в организме Навального нашли опасное для окружающих вещество. Позднее источник в правоохранительных органах опроверг ТАСС эту информацию.