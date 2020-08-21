Песков: транспортировка Навального на лечение в Германию является вопросом решения медиков

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Транспортировка госпитализированного в Омске Алексея Навального на лечение в ФРГ зависит от решения медиков, иных препятствий этому нет. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это вопрос исключительно медицинского решения. Наверное, существуют формальности, которые нужно выполнить, я не знаю этих формальностей. Но никто не видит в данном случае никаких препятствий, кроме <...> решения лечащего врача, который по закону несет ответственность за здоровье больного", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что Кремлю ничего неизвестно о каких-либо инструкциях или приказах, запрещающих перевозку Навального. "Нет, Кремлю неизвестно об этом", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков не видит необходимости в отдельном докладе Владимиру Путину о ситуации вокруг госпитализации Алексея Навального. "Мне неизвестно об этом, я просто пока не вижу никаких поводов для доклада", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, информируют ли главу государства об этом инциденте, и о своем видении версий произошедшего.