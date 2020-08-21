Путин не планирует обсуждать с Меркель произошедшее с Навальным

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не планирует обсуждать с канцлером ФРГ Ангелой Меркель состояние здоровья впавшего в кому блогера Алексей Навального. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не планирует", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, собирается ли российский лидер прояснять ситуацию в разговоре с германским канцлером.

20 августа пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого находился Навальный, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку ему стало плохо во время полета. Он был госпитализирован, он находится в коме. Сообщалось, что Навальный подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.