{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Госпитализация Алексея Навального
Обновлено 

ЕС призвал Россию отправить Навального на лечение в Евросоюз

ЕС также ожидает, что РФ расследует все обстоятельства инцидента

БРЮССЕЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Евросоюз ожидает, что Россия даст Алексею Навальному возможность получить лечение в Европе, а также расследует все обстоятельства инцидента с ним. Об этом заявила в пятницу представитель внешнеполитической службы ЕС Набилла Массрали на брифинге в Брюсселе.

"Мы очень озабочены состоянием здоровья Алексея Навального. Мы призываем власти России разрешить ему получить лечение в Евросоюзе. Мы ожидаем прозрачного и тщательного расследования", - заявила она.

Она уточнила, что в ходе телефонного разговора главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля и главой МИД РФ Сергеем Лавровым в четверг эта тема не поднималась.

Теги
РоссияГоспитализация Алексея Навального
Санкт-Петербургский госуниверситет получил право испытывать медизделия на безопасность
Медизделия будут применять в реальной клинической практике на территории всех стран Евразийского экономического союза
Читать полностью