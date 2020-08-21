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Первый в Саратовской области предуниверсарий для одаренных детей получил лицензию

К зачислению рекомендовали 200 учеников

САРАТОВ, 21 августа. /ТАСС/. Первый в Саратовской области предуниверсарий для одаренных детей получил лицензию на осуществление образовательной деятельности, сообщается на странице в Instagram, посвященной проектам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина в Саратовской области, от которой он был избран в Госдуму.

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Предуниверсарий «Лицей-интернат 64» @saratov_predunivers получил лицензию на осуществление образовательной деятельности. Лицей готов принимать учеников. Стали известны и списки рекомендованных к зачислению: в этом году 200 школьников 8 и 10 классов. Списки доступны на сайте - лицей-интернат64.рф. Напомним, благотворительный проект Вячеслава Володина рассчитан на детей из малообеспеченных семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Школьники из районов региона будут проживать в интернате, рассчитанном на 125 человек. Он построен рядом. В лицее-интернате будет вестись обучение по пяти направлениям: программирование, робототехника, биотехнологии, медицина будущего и культура. #володинсаратов_предуниверсарий

Публикация от Володин. Саратов. (@volodin.saratov)

"Предуниверсарий <…> получил лицензию на осуществление образовательной деятельности. Это благотворительный проект Вячеслава Володина", - говорится в сообщении.

Уточняется, что учреждение готово принимать учеников, уже известны списки рекомендованных к зачислению в этом году - это 200 учеников 8-х и 10-х классов. Школьники из районов региона будут проживать в интернате, рассчитанном на 125 человек. Он построен рядом.

Ранее сообщалось, что в предуниверсарии будут располагаться инновационные лаборатории, которых нет в обычных школах, библиотека, а также общежитие. Обучение будет вестись по специальным программам, выходящим за рамки школьной программы, с учетом приоритетных направлений развития науки и технологий в России. Так, например, среди ключевых предметов для изучения - нанотехнологии в медицинской сфере, робототехника, информационные системы, программирование, информатика и другие.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияСаратовская область
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