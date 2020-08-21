САРАТОВ, 21 августа. /ТАСС/. Первый в Саратовской области предуниверсарий для одаренных детей получил лицензию на осуществление образовательной деятельности, сообщается на странице в Instagram, посвященной проектам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина в Саратовской области, от которой он был избран в Госдуму.

"Предуниверсарий <…> получил лицензию на осуществление образовательной деятельности. Это благотворительный проект Вячеслава Володина", - говорится в сообщении.

Уточняется, что учреждение готово принимать учеников, уже известны списки рекомендованных к зачислению в этом году - это 200 учеников 8-х и 10-х классов. Школьники из районов региона будут проживать в интернате, рассчитанном на 125 человек. Он построен рядом.

Ранее сообщалось, что в предуниверсарии будут располагаться инновационные лаборатории, которых нет в обычных школах, библиотека, а также общежитие. Обучение будет вестись по специальным программам, выходящим за рамки школьной программы, с учетом приоритетных направлений развития науки и технологий в России. Так, например, среди ключевых предметов для изучения - нанотехнологии в медицинской сфере, робототехника, информационные системы, программирование, информатика и другие.