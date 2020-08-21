В РПЦ считают, что Турция не выполняет обещания о свободном доступе в собор Святой Софии

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Обещания турецких властей по сохранению доступа к христианским мозаикам в соборе Святой Софии в Стамбуле на практике не исполняются, заявил в пятницу на своей странице в Facebook заместитель председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

"Мы видим, что обещания турецкого лидера [президента Тайипа Эрдогана] сохранить возможность свободного доступа к христианским шедеврам собора Святой Софии на практике не исполняются. Бесценные мозаики остаются закрытыми для обзора в течение всего дня. Женщины имеют ограниченный доступ в помещение храма, обращенного в мечеть, и из доступных им мест увидеть главные культурные достопримечательности древнего собора просто невозможно. Хоры с ценнейшими мозаичными изображениями закрыты для прохода", - написал он, комментируя предоставление статуса мечети памятнику всемирного наследия ЮНЕСКО - монастырю Хора в Стамбуле с византийской церковью Христа Спасителя в Полях.

По мнению Балашова, это негативно скажется на межрелигиозных и межнациональных отношениях. "По-видимому, турецкое руководство готово и далее последовательно игнорировать чуждую его пониманию мировую ценность наследия покоренной Византии, демонстрировать человечеству презрительное равнодушие к христианским культурным ценностям. Все это отнюдь не способствует пониманию, сотрудничеству и дружбе между нашими народами, миру и взаимоуважению между последователями различных религий", - считает протоиерей.

Монастырь Хора был построен в 534 году и является одним из старейших исторических памятников Стамбула, известным своими уникальными фресками и мозаиками византийского периода. Здание было преобразовано в мечеть, как и собор Святой Софии, после завоевания Константинополя - столицы Византийской империи - турками-османами в 1453 году. Монастырь Хора использовался как мечеть в течение 434 лет и был преобразован в музей Карие в 1945 году. Государственный совет Турции решил преобразовать его в мечеть в 2019 году, посчитав, что решение властей 1945 года было незаконным. Данное решение до сих пор не выполнялось.