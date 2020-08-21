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Госпитализация Алексея Навального

В Германии заявили, что контактируют с российской стороной по ситуации вокруг Навального

Канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее заявила, что германская сторона готова оказать медицинскую помощь Алексею Навальному, если на это будет желание со стороны его окружения

БЕРЛИН, 21 августа. /ТАСС/. ФРГ установила контакт с российской стороной по ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом заявила в пятницу представитель МИД Германии Мария Адебар на брифинге в Берлине.

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"Мы уже сейчас поддерживаем контакт с российскими ведомствами", - сказала она, не приведя подробностей.

20 августа пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого находился Навальный, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку ему стало плохо во время полета. Он был госпитализирован и сейчас находится в коме. Сообщалось, что Навальный подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель накануне заявила, что германская сторона готова оказать медицинскую помощь Навальному, если на это будет желание со стороны его окружения. Германские СМИ сообщали о том, что принять Навального согласилась известная берлинская клиника Charite. В медучреждении не ответили на запрос ТАСС по этому поводу.

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ГерманияРоссияГоспитализация Алексея Навального
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