В Германии заявили, что контактируют с российской стороной по ситуации вокруг Навального

БЕРЛИН, 21 августа. /ТАСС/. ФРГ установила контакт с российской стороной по ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом заявила в пятницу представитель МИД Германии Мария Адебар на брифинге в Берлине.

"Мы уже сейчас поддерживаем контакт с российскими ведомствами", - сказала она, не приведя подробностей.

20 августа пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого находился Навальный, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку ему стало плохо во время полета. Он был госпитализирован и сейчас находится в коме. Сообщалось, что Навальный подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель накануне заявила, что германская сторона готова оказать медицинскую помощь Навальному, если на это будет желание со стороны его окружения. Германские СМИ сообщали о том, что принять Навального согласилась известная берлинская клиника Charite. В медучреждении не ответили на запрос ТАСС по этому поводу.