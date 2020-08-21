Прием документов на соискание Госпремии и премий президента РФ начнется 1 сентября

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Соискатели Государственной премии в области литературы и искусства, премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества и премии президента для молодых деятелей культуры смогут подать документы с 1 сентября. Об этом в пятницу сообщается на сайте Кремля.

Документы на соискание Государственной премии в области литературы и искусства можно будет подать до 15 декабря 2020 года, а премий президента - до 2 ноября.

Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 млн рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.