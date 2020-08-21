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Госпитализация Алексея Навального

Консилиум врачей считает, что перелет представляет опасность для жизни Навального

На перевозке Навального на обследование и лечение в Германию настаивают его родные
Главный врач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский Евгений Софийчук/ТАСС
Описание
Главный врач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский
© Евгений Софийчук/ТАСС

ОМСК, 21 августа. /ТАСС/. Консилиум врачей пришел к выводу, что авиаперелет может представлять опасность для жизни Алексея Навального, который находится в коме в омской больнице скорой медицинской помощи № 1. Об этом сообщил в пятницу журналистам главный врач больницы Александр Мураховский.

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На перевозке Навального на обследование и лечение в Германию настаивают его родные. В Омск уже прибыл рейс из Нюрнберга, готовый доставить его к немецким врачам.

"Мои коллеги, коллеги из Москвы совместно с большим консилиумом приняли решение, что очень много рисков, поэтому транспортировать его [Навального] никуда нельзя. <…> С учетом того, что до посадки в самолет Навальный чувствовал себя нормально, а резкое ухудшение состояния возникло в воздухе, то есть версия, что именно перепад давления при взлете может стать триггером к ухудшению состояния пациента в виде гемодинамических изменений или судорожного синдрома. Поэтому врачебный консилиум пришел к выводу: сейчас сам по себе авиаперелет может быть риском для жизни пациента", - сказал Мураховский.

По его словам, состояние Навального оценивается в настоящий момент как нестабильно тяжелое. "При взлете и посадке у него может эта нестабильность увеличиваться", - добавил медик и отметил, что в целом состояние Навального с момента поступления в больницу незначительно улучшилось.

' Евгений Софийчук/ТАСС/Ruptly'

 

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РоссияОмская областьГоспитализация Алексея Навального
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