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Пандемия COVID-19

ЕК завершила переговоры c CureVac о предзаказе 225 млн доз вакцины от коронавируса

Ранее Еврокомиссия уже провела аналогичные переговоры с рядом других западных фармацевтических компаний для предзаказа вакцин разного типа

БРЮССЕЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) завершила предварительные переговоры c германской компанией CureVac о предзаказе 225 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщила в пятницу официальный представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела на брифинге в Брюсселе.

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"Еврокомиссия завершила предварительные переговоры по предзаказу вакцины от коронавируса с компанией CureVac, которая является европейской компанией, разрабатывающей вакцины нового типа. Она ранее получила €75 млн в рамках европейского финансирования [на разработку вакцины]. Мы сейчас работаем над контрактными рамками для приобретения 225 млн доз вакцины для государств ЕС, а также для предоставления вакцин странам с низким уровнем доходов. Вакцина будет поставляться после того, как будет завершена ее разработка и испытания и будет доказана ее безопасность и эффективность против коронавируса", - заявила она.

Ранее Еврокомиссия уже провела аналогичные переговоры с рядом других западных фармацевтических компаний для предзаказа вакцин разного типа. Ни одна из них пока не готова к производству.

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