Минздрав и Минтруд разработают план мероприятий по сокращению числа абортов

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Минздрав и Минтруд России разработают дорожную карту по сокращению числа абортов, а также случаев отказа от новорожденных, в том числе за счет проведения просветительских работ в женских консультациях. К мероприятиям планируется привлечь некоммерческие организации, следует из проекта плана основных мероприятий.

Общественное обсуждение проекта плана на портале Десятилетие детства проводится с 21 августа по 3 сентября 2020 года.

"Разработка и реализация плана мероприятий (дорожной карты) по профилактике абортов, включающего совершенствование образовательных программ и повышение квалификации в сфере профилактики абортов, развитие инфраструктуры взаимодействия с некоммерческими организациями в сфере профилактики абортов и информирования населения, совершенствование нормативного правового регулирования в сфере профилактики искусственного прерывания беременности", - говорится в тексте.

Ожидается, что проведение просветительских работ, в частности в женских консультациях, позволит сократить число абортов и случаев отказа от новорожденных. Исполнителями назначены Минздрав, Минтруд, органы исполнительной власти субъектов РФ, профильные некоммерческие организации. Срок реализации 2021-2024 гг.

Кроме того, планируется организовать медицинскую помощь семьям, страдающим бесплодием "с целью увеличения числа рождений". Согласно документу, количество проводимых процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за счет средств обязательного медицинского страхования в 2021 году планируется довести до 74 тыс. циклов, в 2024 г. - до 80 тыс. циклов. Отмечается, что реализация программы может быть осуществлена в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография".

Президент РФ Владимир Путин указом от 29 мая 2017 года объявил в стране Десятилетие детства на 2018-2027 годы в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.