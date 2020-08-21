В Минздраве опровергли информацию о возможности предзаказа вакцины против коронавируса

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Информация, о возможности купить или заранее заказать вакцину против коронавирусной инфекции, разработанную Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, не соответствует действительности. Об этом в пятницу сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на экспертов по кибербезопасности сообщила, что мошенники начали массово регистрировать фейковые домены, связанные с вакцинами от коронавируса, и предлагают оформить предзаказ на вакцину со скидкой.

"Все предложения о предзаказе и продаже вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак", разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, не соответствуют действительности и являются, по сути, фейковыми. Многочисленные объявления с предложением внести предоплату за вакцину, размещенные на данный момент в сети Интернет, могут носить мошеннический характер", - приводит слова Кузнецова пресс-служба Минздрава.