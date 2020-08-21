Досрочное голосование на выборах главы региона пройдет в 16 районах Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 21 августа. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах губернатора Архангельской области пройдет с 25 августа по 12 сентября в 16 из 19 районов региона, сообщил в пятницу ТАСС председатель областной избирательной комиссии Андрей Контиевский.

"Досрочно будут голосовать избиратели труднодоступных удаленных местностей в 16 районах. Досрочное голосование пройдет с 25 августа по 12 сентября", - сказал Контиевский.

Члены избирательных комиссий будут добираться до труднодоступных территорий водным и наземным транспортом, в ряде случаев - вертолетом. Досрочно также будут голосовать избиратели на участках, которые находятся на судах в море и на архипелаге Новая Земля.

Архангельское областное собрание назначило выборы губернатора региона на единый день голосования - 13 сентября 2020 года. Сейчас пост врио главы региона занимает Александр Цыбульский, он был назначен 2 апреля 2020 года после отставки предыдущего губернатора Игоря Орлова. До этого Цыбульский возглавлял Ненецкий автономный округ.

Зарегистрировано шесть кандидатов на пост главы региона: врио главы региона Александр Цыбульский от "Единой России", Айман Тюкина от "Зеленой альтернативы", Ирина Чиркова от "Справедливой России", Николай Вакорин от Партии пенсионеров за социальную справедливость, Сергей Пивков от ЛДПР, Андрей Есипов от Коммунистической партии социальной справедливости.