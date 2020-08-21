В Воронежском биосферном заповеднике впервые родились лосята-тройняшки

ВОРОНЕЖ, 21 августа. /ТАСС/. Фотоловушки в Воронежском биосферном заповеднике зафиксировали, что у одной из лосих родились сразу три детеныша. Рождение лосят-тройняшек является очень редким явлением в дикой природе и ранее в этом заповеднике не наблюдалось, рассказала ТАСС начальник научного отдела Наталья Ромашова.

"Наши фотоловушки зафиксировали трех лосят у лосихи. Это очень редкий случай в дикой природе. Ранее в Воронежском биосферном заповеднике такого не было. Лось крупное животное, и выносить [самке] тройню - очень тяжело", - сказала Ромашова.

Она пояснила, что столь редкому явлению могли способствовать мягкая зима, хорошая кормовая база и, возможно, ограничительные мероприятия из-за пандемии коронавируса, когда заповедник был полностью закрыт для посещения. "Мне кажется, что сейчас животные чувствуют себя в лесу гораздо комфортнее", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что появление лосят-тройняшек не наблюдалось за 97-летнюю историю Воронежского биосферного заповедника. По ее данным, в Воронежском биосферном заповеднике насчитывается около 60-70 лосей. Также в заповеднике имеется порядка 30 фотоловушек, которые выставляют в местах концентрации животных, у водопоев, на тропах, в местах гона. Появление лосят-тройняшек зафиксировали фотоловушки в Усманском бору заповедника.

Воронежский государственный природный биосферный был создан для сохранения популяции бобров в 1923 году. Он расположен в 40 км от города Воронежа на площади более 31 тыс. га, по его периметру расположены 18 населенных пунктов. В 1985 году заповедник получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО, с 2011 года в нем реализуется программа по увеличению популяции европейского благородного оленя, сейчас насчитывается около 120 особей. В 2013 году заповеднику присвоено имя натуралиста и писателя Василия Пескова.