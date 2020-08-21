Шихану Куштау в Башкирии могут присвоить статус особо охраняемой территории

УФА, 21 августа. /ТАСС/. Власти Башкирии подготовили документы для оформления статуса особо охраняемой территории шихану Куштау, который должен был стать сырьем для Башкирской содовой компании. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров на встрече с защитниками шихана в пятницу.

"Мы договорились создать координационное совещание, это хорошая площадка для обсуждения, я считаю. Но история с Куштау дестабилизирует обстановку в республике и мешает работе. Я даю две недели на создание координационного совета, обсуждение и нахождение решения. Это 4 сентября. Если не будет решения, я направляю документы, они уже готовы, на придание Куштау статуса особо охраняемой территории", - сообщил Хабиров.

По его словам, в вопросе присвоения статуса ООПТ есть процедуры, которые могут повлиять на сроки рассмотрения, однако он надеется, что федеральные органы власти пойдут навстречу. Хабиров также отметил, что его позиция по Куштау совпадает со взглядами защитников шихана.