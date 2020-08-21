Участники мотопробега на мотоциклах "Иж" повторили маршрут 1936 года

ИЖЕВСК, 21 августа. /ТАСС/. Участники мотопробега "Путь легенды", которые 17 августа стартовали из Ижевска, прибыли в Москву, сообщается в пятницу в Instagram-аккаунте пробега.

"Мы это сделали. За четыре дня мы повторили легендарный маршрут, воссоздали историю, напомнили более 1 000 людям о "ИЖах" и заложили нужный вектор нашего мотопробега. На пути нам встретились люди, чьи сердца, как и наши, начинают учащенно биться при одном воспоминании о железных конях", - сказано в сообщении.

В аккаунте отмечается, что техника прошла около 1 300 км.

Ранее ТАСС сообщал, что 11 участников мотопробега отправились из Ижевска в Москву через Казань, Нижний Новгород и Владимир. Маршрут повторяет знаменитый пробег 1936 года, который совершили жены инженерно-технических работников и работницы Ижевского мотоциклетного завода. Мотопробег был организован в честь принятия проекта Конституции СССР 1936 года и демонстрировал качество ижевской техники.

Специально для этого события концерн "Калашников" восстановил несколько мотоциклов ИЖ-49, "Планета" и "Юпитер". Финиш был рассчитан на 21 число, чтобы закончить пробег в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2020", на котором презентуют электромотоцикл ИЖ-49. "Сплоченная работа команды, дух авантюризма и одержимость идеей - все это, как три главных кита, на которых так плотно держится мотопробег", - отметили организаторы.

С мотоцикла "Иж" началась история отечественного мотоциклостроения, а Ижевск, где было выпущено 10,5 млн экземпляров техники, стал родиной советских мотоциклов. В 2019 году в Удмуртии прошел третий форум владельцев техники. Мероприятие было приурочено к 90-летию мотоцикла и дню рождения его первого конструктора Петра Можарова.