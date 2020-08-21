В СПЧ следят за ситуацией с Навальным и готовы помочь в случае обращения его адвокатов

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что в Совете обеспокоены состоянием здоровья Алексея Навального, который находится в коме в омской больнице.

"Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека обеспокоен ситуацией, связанной с информацией о состоянии здоровья главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Совет пристально следит за ситуацией", - цитирует заявление Фадеева пресс-служба СПЧ.

Глава совета заявил о необходимости объективного расследования произошедшего. "Нет сомнений в том, что его здоровьем сейчас занимаются лучшие врачи, омские медики совместно со специалистами из Москвы делают все необходимые исследования. Также приглашены и немецкие специалисты, которые уже прибыли в Омск. В то же время и правозащитники готовы оказать возможную помощь", - добавил Фадеев. Если родственники Навального или его адвокаты обратятся в СПЧ с какой-либо просьбой, им будет оказано содействие, заверил он.

"Врачи пока не назвали точный диагноз, хотя и сообщили, что те исследования, которые были уже проведены, ядов или следов их пребывания в организме не выявили. В любом случае, если окончательные результаты обследования укажут на отравление Алексея Навального и по результатам проводимой доследственной проверки правоохранительными органами будет возбуждено уголовное дело, то Совет, несомненно, возьмет его ход под свой контроль, но сначала нам нужно дождаться окончательных выводов врачей", - подытожил глава Совета.