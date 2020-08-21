Во Владимирской области продлили самоизоляцию для пожилых

ВЛАДИМИР, 21 августа. /ТАСС/. Самоизоляция для граждан старше 65 лет во Владимирской области продлится до 6 сентября. Об этом в пятницу сообщается на сайте администрации региона.

"В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции для граждан старше 65 лет до 6 сентября в нашем регионе продлевается срок действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия. В частности, сохраняется необходимость соблюдения ими режима самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах", - говорится в сообщении.

Гражданам из группы риска покидать жилье разрешено только в случае обращения за медицинской помощью, для выгула животных, посещения объектов розничной торговли с 09:00 до 12:00 с использованием средств индивидуальной защиты (масок, респираторов).

Как сообщалось, 20 августа в регионе был снят запрет на проведение массовых мероприятий в учреждениях культуры, введенный из-за коронавируса. 6 августа власти Владимирской области начали переход к третьему этапу снятия ограничений, введенных в регионе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В регионе открыты образовательные организации, места отдыха и досуга, а также сферы услуг, проводятся культурные мероприятия и фестивали.

По данным оперативного штаба региона по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на 20 августа в области зарегистрировано 6 066 случаев заболевания, 5 346 человек выздоровели, 191 человек умер.