Торжественные мероприятия 1 сентября пройдут в школах Мордовии в отдельных классах

ТАСС, 21 августа. Школы Мордовии не будут проводить общешкольных линеек 1 сентября, сообщила в пятницу ТАСС министр образования Мордовии Галина Явкина.

"Торжественные мероприятия пройдут в классах в формате классных часов. [Учителя проведут] два классных часа - урок, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и "урок здоровья", - сказала Явкина.

По словам министра, учебный год начнется в школах в очном режиме с соблюдением мер безопасности. Во всех образовательных организациях будет проводиться термометрия, на входах установят дезинфицирующие средства. Кроме того, в этом году школьники не будут переходить из класса в класс, за каждым классом будет закреплен отдельный кабинет. Уроки физкультуры рекомендовано проводить на свежем воздухе, массовые мероприятия пока запрещены, также в сентябре не будут работать группы продленного дня.

Как отметила Явкина, школьников и учителей не будут обязывать носить маски. "Маски и перчатки для детей мы не предусматриваем. Педагогических работников также не заставляем носить маски во время уроков, а персонал пищеблоков и весь обслуживающий персонал будет [использовать] маски и перчатки", - отметила министр. Она пояснила, что для дополнительной дезинфекции школ министерство предлагает сделать субботу санитарным днем, в школах с шестидневной рабочей неделей в этот день уроки будут проходить в дистанционном формате.

За последние сутки в Мордовии выявлено 32 случая заражения коронавирусом, за период пандемии - 5141 случаев, 4028 человек выздоровели, 38 человек умерли.