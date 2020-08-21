Выплаты медработникам ЯНАО за работу в пандемию составили 4 млрд рублей

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Медицинские работники Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получили выплаты общей суммой 4 млрд рублей за работу в период пандемии. Об этом ТАСС сообщили в региональном департаменте финансов.

В апреле президент РФ предложил установить специальную федеральную выплату медицинским работникам, которые работают с зараженными коронавирусом.

"На выплаты медицинским работникам направлено 4 млрд рублей", - сообщили в департаменте, отметив, 2 млрд рублей составили федеральные выплаты, еще 2 млрд - региональные средства.

По данным оперативного штаба ЯНАО, в регионе зафиксировано 12 894 случая заражения коронавирусной инфекцией. За все время выздоровели 12 282 человека, 85 умерли.