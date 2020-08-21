Более 10 тыс. человек стали участниками чемпионата ArtMasters

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Более 10 тыс. заявок на участие получили организаторы Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters. Больше всего заявок было принято на компетенцию композитор-аранжировщик, сообщили ТАСС в пресс-службе чемпионата.

"Более 10 000 талантливых молодых людей со всей России присоединились к национальному открытому чемпионату творческих компетенций ArtMasters. После этапа со сбором заявок участники прошли отборочное онлайн-тестирование, чтобы получить шанс на участие во втором квалификационном этапе соревнования", - сказали в пресс-службе.

Заявки на участие могли подать как профессионалы, так и любители без специального профильного образования в возрасте от 18 до 35 лет. Им предлагалось выбрать среди 16 компетенций. Как отметили организаторы, самой популярной компетенцией чемпионата стала композитор-аранжировщик - по ней поступило 1 524 заявки. В топ-5 самых популярных вошли также клипмейкер (1 296 заявок), режиссер монтажа (976 заявок), веб-дизайнер (883 заявки) и сценарист компьютерных игр (808 заявок).

Второй этап пройдет с 22 августа по 10 сентября. В нем смогут принять участие 1 145 человек, набравших набольшее количество баллов по итогам первого этапа. Им предстоит продемонстрировать свои навыки и мастерство, выполнив дистанционные практические задания (кейсы).

Распределение по регионам

Отмечается, что почти треть участников конкурса - жители Москвы и Московской области, из этих субъектов РФ поступило 3 262 заявки (32,5%). Второе место по количеству поданных заявок занял Северо-Западный федеральный округ - 1 616 заявок (16,1%). Также большое число участников - жители Приволжского округа (1 322 заявки, 13,2%), Сибирского (883 заявки, 8,8%), Центрального (840 заявок, 8,4%), Уральского (823 заявки, 8,2%), Южного (723 заявки, 7,2%). Больше половины отправивших заявки - молодые люди в возрасте до 25 лет.

Руководитель дирекции чемпионата Борислав Володин, чьи слова приводит пресс-служба, подчеркнул, что статистика поданных заявок достаточно репрезентативна для того, чтобы сделать выводы о том, какие творческие специальности особенно востребованы среди аудитории конкурса. "Высокой популярностью, несомненно, пользуются музыкальные профессии и профессии, связанные с производством видеоконтента. Я уверен, что благодаря чемпионату ArtMasters мы сможем привлечь внимание нового поколения ко всем креативным индустриям, в том числе и к IT-отрасли и индустрии видеоигр, которые обладают огромным потенциалом и открывают для начинающих профессионалов большие перспективы", - сказал Володин.

Чемпионат ArtMasters организован при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства культуры РФ, Министерства просвещения РФ и правительства Москвы. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.