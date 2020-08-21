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Госпитализация Алексея Навального
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Навальный останется в Омске до стабилизации состояния

У немецких врачей нет возражений
Юлия Навальная и Иван Жданов (справа) у здания больницы в Омске, где находится Алексей Навальный Алексей Петров/ТАСС
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Юлия Навальная и Иван Жданов (справа) у здания больницы в Омске, где находится Алексей Навальный
© Алексей Петров/ТАСС

ОМСК, 21 августа. /ТАСС/. Консилиум врачей с участием специалистов из клиники в ФРГ, куда родственники находящегося в коме Алексея Навального намерены его перевезти, пришел к выводу, что перелет для пациента будет рискованным. Навальный останется в Омске до стабилизации состояния, сообщил журналистам в пятницу главный врач больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Александр Мураховский.

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"Завершился очередной консилиум с участием наших коллег их Германии. Могу сказать, что в БСМП-1 проводится весь комплекс мероприятий, нам никто ничего не возразил, никто не сказал, что мы чего-то не выполняем. В настоящее время он продолжает лечиться в БСМП-1 до стойкой стабилизации состояния", - сказал главврач.

Мураховский напомнил, что, по словам сопровождающих Навального, ему стало плохо только после взлета самолета из томского аэропорта, поэтому у врачей есть основания полагать, что его состояние может вновь ухудшиться при изменении давления.

"Чтобы избежать этих больших рисков, реаниматологи БСМП-1, московские коллеги настояли на том, чтобы пациент оставался на лечении", - добавил главврач.

Теги
ГерманияРоссияОмская областьГоспитализация Алексея Навального
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