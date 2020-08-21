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Пандемия COVID-19

Фейки о предзаказе вакцины. Главное о коронавирусе за 21 августа

© РФПИ и Центр имени Гамалеи/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 946 976 случаев заражения, из них новых — 4870. За сутки умерли 90 человек, за весь период — 16 189.
  • Газета "Коммерсантъ" сообщила, что мошенники начали массово регистрировать фейковые домены и предлагают оформить предзаказ на вакцину со скидкой. В Минздраве заявили, что эти предложения — фейки. 
  • Польша планирует исключить РФ из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение.
  • Роспотребнадзор завершит клинические испытания вакцины от коронавируса в сентябре.

Москва

  • Всего зафиксировано 255 826 случаев заражения, из них новых — 690. 

Мир

  • Всего зафиксировано более 22,6 млн случаев заражения, умерли более 793 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В Италии число новых случаев инфицирования за сутки достигло 947 — это на 100 больше, чем днем ранее, когда был зарегистрирован рекорд с 16 мая.
  • Япония ослабит ограничения на въезд для постоянно проживающих в стране иностранцев.
  • Власти Ливана вновь ввели карантинный режим в городах и населенных пунктах. Ограничения будут действовать до 6 сентября.
Теги
Пандемия COVID-19
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