Фейки о предзаказе вакцины. Главное о коронавирусе за 21 августа

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 946 976 случаев заражения, из них новых — 4870. За сутки умерли 90 человек, за весь период — 16 189.
- Газета "Коммерсантъ" сообщила, что мошенники начали массово регистрировать фейковые домены и предлагают оформить предзаказ на вакцину со скидкой. В Минздраве заявили, что эти предложения — фейки.
- Польша планирует исключить РФ из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение.
- Роспотребнадзор завершит клинические испытания вакцины от коронавируса в сентябре.
Москва
- Всего зафиксировано 255 826 случаев заражения, из них новых — 690.
Мир
- Всего зафиксировано более 22,6 млн случаев заражения, умерли более 793 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Италии число новых случаев инфицирования за сутки достигло 947 — это на 100 больше, чем днем ранее, когда был зарегистрирован рекорд с 16 мая.
- Япония ослабит ограничения на въезд для постоянно проживающих в стране иностранцев.
- Власти Ливана вновь ввели карантинный режим в городах и населенных пунктах. Ограничения будут действовать до 6 сентября.