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Пандемия COVID-19
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AstraZeneca проведет третий этап клинических испытаний вакцины от коронавируса в России

В исследованиях примут участие 150 человек

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину против нового коронавируса совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания), получила разрешение от Минздрава на проведение в России третьего этапа клинических испытаний своего препарата. Соответствующая информация размещена в пятницу на сайте государственного реестра лекарственных препаратов Минздрава.

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"Цель клинического исследования - оценка безопасности и иммуногенности препарата AZD1222 для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых", - говорится на сайте.

Согласно данным, опубликованным в реестре, в исследованиях примут участие 150 человек. Процедуры будут проводиться на базе четырех учреждений в Санкт-Петербурге и Москве.

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РоссияПандемия COVID-19
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