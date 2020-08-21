AstraZeneca проведет третий этап клинических испытаний вакцины от коронавируса в России

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину против нового коронавируса совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания), получила разрешение от Минздрава на проведение в России третьего этапа клинических испытаний своего препарата. Соответствующая информация размещена в пятницу на сайте государственного реестра лекарственных препаратов Минздрава.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

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"Цель клинического исследования - оценка безопасности и иммуногенности препарата AZD1222 для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых", - говорится на сайте.

Согласно данным, опубликованным в реестре, в исследованиях примут участие 150 человек. Процедуры будут проводиться на базе четырех учреждений в Санкт-Петербурге и Москве.