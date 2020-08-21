Врачи Петербурга впервые в провели эндоваскулярную операцию ребенку с патологией печени

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Медики Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) успешно провели первую в России эндоваскулярную операцию для младенца с низкой массой тела и редкой патологией печени, сообщили в пятницу в пресс-службе вуза.

"В СПбГПМУ спасли малыша с врожденной сосудистой мальформацией (патологией) печени. Впервые в России новорожденному провели сложнейшее эндоваскулярное вмешательство (хирургия на кровеносных сосудах без разрезов, через пункции, под рентгеновским контролем)", - говорится в сообщении.

Младенца доставили в Петербург из Калининграда. По словам заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Педиатрического университета Михаила Комиссарова, патология, которую обнаружили у ребенка, встречается крайне редко, и в мировой литературе имеются единичные описания. Летальность при ней варьируется от 30% до 80%. Он также пояснил, что из-за аномального соединения артерий и вен у таких пациентов ухудшается кровоснабжение органов и тканей, расположенных ниже пораженного участка. Нагрузка на сердце и легкие возрастает, в связи с чем и развивается сердечно-легочная недостаточность.

"Так как объем патологических тканей у ребенка был очень большим, удалить их рутинным хирургическим методом не представлялось возможным. Таким пациентам показана рентгенэндоваскулярная операция. Это когда через бедренную артерию заводят очень маленький катетер непосредственно в сосуды печени, которые питают мальформацию, и перекрывают их", - процитировали Комиссарова в пресс-службе.

Как рассказали в вузе, после операции состояние младенца значительно улучшилось. При этом Комиссаров, который, проводил операцию, отметил, что ребенку еще предстоят обследования, но сейчас врачам удалось устранить угрозу жизни.