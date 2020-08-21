Власти Прикамья помогут трудоустроиться 30 тыс. человек, потерявшим работу в пандемию

ПЕРМЬ, 21 августа. /ТАСС/. Власти Пермского края готовы помочь трудоустроиться гражданам, потерявшим работу во время пандемии коронавируса. Через краевой Центр занятости работу уже нашли 13,6 тыс. человек, до конца 2020 года планируется помочь еще 30 тыс. жителям, сообщается в пятницу на сайте админитсрации губернатора и правительства региона.

"В первом полугодии через краевой Центр занятости населения смогли трудоустроиться 13,6 тыс. жителей Прикамья. До конца года планируется помочь с поиском работы еще минимум 30 тыс. человек, включая тех, кто планирует открыть собственное дело", - говорится в сообщении.

Как отмечают в правительстве, на выравнивание ситуации на рынке труда в Пермском крае из федерального и регионального бюджетов направлено более 1 млрд рублей, из них 152 млн рублей - на материальную помощь 9,2 тыс. работникам пострадавших отраслей экономики, 363 млн рублей - на создание более 6,6 тыс. дополнительных рабочих мест, 250 млн рублей - на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП), 285 млн рублей - на соцконтракты с потерявшими работу людьми, 144 млн руб. - на организацию временной занятости и общественных работ для 2671 человека.

Кроме этого, в 2019 году Минтруд РФ включил Пермский край в пилотный проект по снижению бедности, на поддержку жителей с низкими доходами из федерального бюджета было выделено 280 млн рублей. На сегодняшний день в крае открыто около 20 тыс. вакансий с зарплатой выше минимального размера оплаты труда, в Прикамье за счет регионального коэффицента на большинстве территорий он составляет 13 949,5 тыс. рублей.