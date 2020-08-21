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Пандемия COVID-19

В Курской области разрешили спортивные соревнования без ограничений по числу участников

С 1 сентября в регионе также увеличат наполняемость детских садов с 50 до 100%

КУРСК, 21 августа. /ТАСС/. Администрация Курской области возобновила с 1 сентября проведение в регионе спортивных соревнований на открытом воздухе без ограничений по количеству участников и в помещениях, но без присутствия зрителей. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Разрешено проведение спортивных соревнований на открытом воздухе без ограничений по количеству участников, а также в помещениях без присутствия зрителей. Участниками таких мероприятий могут быть спортсмены старше 14 лет", - сказали в пресс-службе.

Накануне в ходе заседания оперштаба региона было принято решение также с 1 сентября увеличить наполняемость детских садов Курской области с 50 до 100%. Возможность возобновления работы фудкортов, детских игровых комнат и развлекательных центров власти региона рассмотрят во второй половине сентября.

К 21 августа в Курской области выявили 6 810 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 5 640 человек выздоровели, 51 пациент с подтвержденным коронавирусом умер. Первые поставки в регион зарегистрированной в России вакцины от коронавируса ожидаются к концу сентября 2020 года.

Теги
РоссияКировская областьПандемия COVID-19
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