Конкурс в медицинские колледжи Петербурга вырос в два раза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Медицинские колледжи Санкт-Петербурга в этом году приняли в два раза больше заявлений от абитуриентов. Такую динамику связывают с ростом престижа медицинских специальностей во время пандемии, сообщили в пятницу в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

"В 2020 году в медицинские колледжи Санкт-Петербурга было подано 14361 заявлений от абитуриентов - это в два раза больше, чем в 2019 году, когда было подано 7430 заявлений. Конкурс вырос более чем в два раза. Рост числа заявлений специалисты объясняют возросшими популярностью и престижем медицинских специальностей в период пандемии коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении. В комитете добавили, что самыми популярными специальностями остаются сестринское и лечебное дело.

Всего в подведомственные комитету колледжи в 2020 году к учебе приступят более 3 тыс. студентов. Как отметили в пресс-службе, накануне 1 сентября в помещениях проведут дезинфекцию. В учреждения закупили дезинфицирующие средства, облучатели-рециркуляторы воздуха и средства индивидуальной защиты для преподавателей. Допуск учащихся будет производиться в учебное заведение после измерения температуры бесконтактным способом.

Кроме того, для максимального разобщения студентов приход обучающихся будет вестись по графику. Также по графику будет организовано посещение столовой и заселение иногородних в общежития. Часть теоретических занятий будет вестись дистанционно.