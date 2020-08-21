Власти Башкирии намерены перепроверить итоги сделки, в результате которой создали БСК

УФА, 21 августа. /ТАСС/. Власти Башкирии намерены пересмотреть итоги слияния ОАО "Сода" и "Каустик", в результате которой была образована Башкирская содовая компания (БСК). Ее планы на разработку шихана Куштау привели к акциям протестов в регионе, сейчас создана юридическая комиссия, которая анализирует продажу этих компаний, сообщил глава республики Радий Хабиров в пятницу на встрече с защитниками шихана.

"Мы сейчас прорабатываем и анализируем юридическую историю сделки, согласно которой произошла приватизация "Соды". И, соответственно, мы сейчас анализируем, ситуацию в целом, нет ли там признаков нанесения ущерба бюджету республики. Это займет определенное время, эта история началась где-то с 2007 года, основная сделка делалась с 2010-2013 годов, там 56 томов дела, мы их изучаем. Если мы придем к определенным решениям, будем двигаться дальше. Но эту ситуацию с поведением акционеров, вообще с ситуацией корпоративной мы, конечно, так не оставим", - сказал Хабиров.

Он также подверг критике политику БСК по выплате дивидендов, по словам Хабирова, средства на модернизацию предприятия не выделяются в достаточном объеме. "Предприятие могут привести к фатальным последствиям, мы не согласны, предприятие должно работать. А когда из 100% дивидендов только соответственно 2-3% направляются на модернизацию и "социалку", на тот же Стерлитамак (где расположено предприятие - прим. ТАСС), это неправильно", - добавил глава региона.

19 августа Хабиров заявил о готовности республики выкупить контрольный пакет акций БСК, он назвал это публичным предложением акционерам компании, на который пока не поступило ответа.