В Москве льготу на покупку школьной формы получили 218,5 тыс. детей из многодетных семей

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Более 218 тыс. детей из многодетных семей в Москве получили льготы на приобретение школьной формы. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты.

"Сборы к школе особенно волнительны для многодетных семей, которых в столице сейчас 162,4 тыс., где воспитывается более 408,7 тыс. детей. На детей из многодетных семей, обучающихся в образовательных организациях <...> ежегодно выплачивается компенсация на приобретение комплекта детской одежды для посещения занятий на период обучения - 10 560 рублей на каждого учащегося. Сейчас выплату получили 218,5 тыс. детей из многодетных семей", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что денежная компенсация на следующий учебный год выплачивается на всех детей в возрасте от 7 до 16 лет, состоящих на учете в органах социальной защиты населения Москвы, где родители получают на них другие выплаты в автоматизированном режиме. Заявки принимаются в течение всего учебного года.

"Аналогичные выплаты производятся <...> также в мае каждого года и на детей-инвалидов и инвалидов с детства, обучающихся в школах. Если выплата не получена родителями, то за получением данной ежегодной компенсации родители детей-инвалидов (инвалидов с детства) могут обратиться в любой Центр госуслуг "Мои документы" города Москвы, имея при себе справку из школы, подтверждающую факт обучения ребенка", - рассказал собеседник агентства.

По данным ведомства, перед 1 сентября организации поддержки семьи и детства проводят акцию "Помоги пойти учиться". В рамках акции сотрудники выходят к семьям, которые состоят на социальном обслуживании и консультируют родителей о том, как подготовить детей к началу нового учебного года. Если семья с детьми нуждается в поддержке, ей оказывается адресная социальная помощь.

О социальной поддержке

Московские семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, получают помощь юристов, психологов и специалистов по социальной работе, а также адресную социальную помощь в 29 организациях поддержки семьи и детства.

"Более 200 тыс. электронных сертификатов каждый год выдаются многодетным семьям и тем семьям, где непростая ситуация в жизни. Через электронные сертификаты можно приобрести продукты питания, детские товары и товары длительного пользования", - рассказал собеседник агентства.

Для получения адресной социальной помощи семья может обратиться в семейный центр по месту проживания либо направить обращение по электронной почте. Подробную информацию о помощи семьям с детьми можно также найти на сайте мойсемейныйцентр.москва.

В пресс-службе департамента также добавили, что особые меры социальной поддержки установлены в Москве "большим" многодетным семьям, т. е. имеющим 10 и более детей. Дополнительно ко Дню знаний им выплачивается 31 680 рублей на семью, а также для них предусмотрена ежегодная компенсационная выплата к Международному дню семьи в размере 21 120 рублей.