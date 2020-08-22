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Mail.ru Group в День флага устроит шоу дронов над Москвой

В небо синхронно запустят 300 беспилотников

ТАСС/Mail.ru Group

Mail.ru Group в День флага устроит световое шоу, запустив более 300 беспилотников над Москвой. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"В День флага три сотни квадрокоптеров устроят масштабное световое шоу. Дроны синхронно поднимутся на высоту до 150 метров и разыграют визуальную историю: главные действующие лица - проекты Mail.ru Group и триколор", - говорится в сообщении.

Праздничное шоу квадрокоптеров покажут в сообществе ТАСС во "ВКонтакте" в 21:20 и на сайте Новостей Mail.ru. Блогеры Женя Ершов, Муха Биттуев, Руслан Баргаев и Денис Бойков будут вести прямые эфиры с места события, а техноблогеры Костя Павлов и Александр Кондрашов расскажут подписчикам, как устроено шоу. 

В "Клипах" "ВКонтакте" 22 августа можно будет примерить специальную праздничную маску с российским флагом. В соцсети также стартует флешмоб - к нему можно будет присоединиться, записав ролик в новой маске с хештегом #деньфлага.

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