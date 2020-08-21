В Северной Осетии школьные линейки пройдут 4 сентября для учащихся 1-х и 11-х классов

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 августа. /ТАСС/. Учебный год в Северной Осетии начнется 4 сентября, в праздничных линейках будут участвовать школьники 1-х и 11-х классов с соблюдением санитарных мер. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики.

"Традиционные праздничные линейки рекомендуется провести 4 сентября только для обучающихся 1-х и 11-х классов с учетом санитарно-эпидемиологических требований", - говорится в сообщении.

Учебный год в республике будет проходить в традиционном формате, но с соблюдением требований Роспотребнадзора. "В образовательных организациях на входе будет проводиться обязательная термометрия, созданы условия для гигиенической обработки рук и обязательной дезинфекции помещений. В этом году будет действовать классно-кабинетная система, исключения сделаны для тех школьных предметов, где нужно специальное оборудование", - цитирует пресс-служба министра образования и науки республики Людмилу Башарину.

В целом все 484 образовательные организации Северной Осетии готовы к началу нового учебного года. Среди них 206 дошкольных образовательных учреждений, 190 школ, 65 учреждений дополнительного образования, 22 учреждения профессионального образования и одно - дополнительного профессионального образования.