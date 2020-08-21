В Северной Осетии режим самоизоляции для жителей старше 65 лет продлен до 6 сентября

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 августа. /ТАСС/. Режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлен в Северной Осетии до 6 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики в пятницу.

"Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров подписал указ, в соответствии с которым режим самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше продлевается до 6 сентября. Исключение составляют работники организаций, чье нахождение на рабочем месте по решению работодателя является важным для обеспечения деятельности организаций", - говорится в сообщении.

Согласно документу, в период действия режима повышенной готовности введен и запрет на курение табака, использование кальянов, устройств или приборов для потребления никотиносодержащей продукции или аэрозоля, пара, вдыхаемых потребителем в организациях общественного питания. Эта продукция может быть источником распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, в том числе коронавирусной инфекции, отмечается в сообщении.

Указ также предполагает снятие некоторых ранее принятых ограничений. Допускается деятельность кинотеатров, театров и детских развлекательных центров.

Всего в республике COVID-19 подтвержден у 4 755 человек (плюс 15 за сутки), из них 4 305 выздоровели, зафиксировано 67 летальных случаев, число активных случаев (больных в настоящее время) - 383 человека.