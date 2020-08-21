Смоленские власти до 7 сентября продлили третий этап ограничительных мер по коронавирусу

ТАСС, 21 августа. Губернатор Смоленской области Алексей Островский продлил третий этап ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией, до 7 сентября, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.

"В Смоленской области продлеваются меры, введенные в рамках третьего этапа снятия ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Данное решение принято на основании новых рекомендаций главного санитарного врача по Смоленской области. Ограничительные мероприятия, предписанные третьим этапом, сохраняются до 7 сентября включительно", - говорится в сообщении.

При этом в указ о режиме повышенной готовности были внесены изменения, разрешающие мероприятия, связанные с проведением голосования на выборах губернатора и в представительные органы муниципальной власти.

Как сообщалось, 7 августа регион перешел на третий этап снятия ограничений, введенных с 18 марта из-за пандемии коронавируса. Власти разрешили проведение физкультурных и спортивных мероприятий без участия зрителей, работу аттракционов, кинотеатров, бассейнов, саун, кафе, домов отдыха.

Обязательная самоизоляция для лиц старше 65 лет отменена с 31 июля.

По данным оперативного штаба, в Смоленской области с начала пандемии выявлено 6 012 случаев коронавируса, 5 052 человека выздоровели, 123 пациента умерли.