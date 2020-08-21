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Госпитализация Алексея Навального
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Навального транспортируют в немецкую клинику

Врачи заявили, что его состояние стабилизировалось
Здания больницы в Омске, где находится Алексей Навальный Алексей Петров/ТАСС
Описание
Здания больницы в Омске, где находится Алексей Навальный
© Алексей Петров/ТАСС

ОМСК, 21 августа. /ТАСС/. Медики омской больницы скорой медицинской помощи, в реанимации которой с четверга находится Алексей Навальный, не возражают против его перевода в другую клинику, так как его состояние стабилизировалось. Его планируется транспортировать в течение дня, сообщил журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой помощи №1 Анатолий Калиниченко.

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"Мы не возражаем против его перевода в другой стационар, это не произойдет мгновенно, это будет происходить сегодня. Этому процессу [будет предшествовать] множество врачебных мероприятий, будет соблюден и ряд юридических формальностей", - сказал Калиниченко.

Он также отметил, угрозы для жизни пациента врачи в настоящий момент не видят. По данным проведенной электроэнцефалографии, его мозг находится в стабильном состоянии. "Авиаперевозка возможна под ответственность родственников и немецких врачей-реаниматологов", - добавил главврач Омской областной больницы Александр Мураховский.

20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого он находился, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку блогеру стало плохо во время полета. Навальный был госпитализирован и находится в коме. Сообщалось, что он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По итогам перового консилиума с участием прибывших в Омск медиков из Германии днем в пятницу было принято решение оставить его в БСМП-1 до стойкой стабилизации состояния.

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РоссияГоспитализация Алексея Навального
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