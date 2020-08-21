{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Госпитализация Алексея Навального

Консилиум по состоянию Алексея Навального проходит с участием его жены

По итогам первого консилиума с участием прибывших в Омск медиков из Германии было принято решение оставить его в больнице до стойкой стабилизации состояния

ОМСК, 21 августа. /ТАСС/. Новый медицинский консилиум по состоянию Алексея Навального, который с четверга находится в реанимации омской больницы в тяжелом состоянии, приходит с участием его супруги Юлии Навальной, сообщили журналистам в пресс-службе Министерства здравоохранения Омской области.

На эту тему

"В данный момент проходит консилиум с участием супруги [Алексея] Навального", - сказали в министерстве.

20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого он находился, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку ему стало плохо во время полета. Навальный был госпитализирован и находится в коме. Сообщалось, что он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По итогам первого консилиума с участием прибывших в Омск медиков из Германии было принято решение оставить его в БСМП-1 до стойкой стабилизации состояния.

Теги
РоссияГоспитализация Алексея Навального
В Республике Коми передали 37 автобусов городским и сельским школам
До конца года власти региона ожидают получить еще 12 школьных автобусов
Читать полностью