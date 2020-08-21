Консилиум по состоянию Алексея Навального проходит с участием его жены

ОМСК, 21 августа. /ТАСС/. Новый медицинский консилиум по состоянию Алексея Навального, который с четверга находится в реанимации омской больницы в тяжелом состоянии, приходит с участием его супруги Юлии Навальной, сообщили журналистам в пресс-службе Министерства здравоохранения Омской области.

"В данный момент проходит консилиум с участием супруги [Алексея] Навального", - сказали в министерстве.

20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого он находился, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку ему стало плохо во время полета. Навальный был госпитализирован и находится в коме. Сообщалось, что он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По итогам первого консилиума с участием прибывших в Омск медиков из Германии было принято решение оставить его в БСМП-1 до стойкой стабилизации состояния.